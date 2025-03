Il 6 marzo 1918 la nave USS Cyclops scompare nel Triangolo delle Bermuda

MeteoWeb

Il 6 marzo 1918 la nave USS Cyclops, un’imponente nave da carico della Marina degli Stati Uniti, scomparve misteriosamente nel Triangolo delle Bermuda, una zona nota per le sue leggende e fenomeni inspiegabili. La nave, che trasportava oltre 300 persone e un carico di manganese, lasciò il porto di Barbados con destinazione Baltimora, ma non arrivò mai a destinazione. Le ultime comunicazioni della Cyclops non evidenziarono alcuna difficoltà particolare, eppure la sua scomparsa è una delle più inquietanti della storia navale statunitense.

Nonostante numerosi tentativi di ricerca, la nave non fu mai ritrovata, alimentando teorie su strane forze naturali o addirittura su fenomeni paranormali che avrebbero potuto causarne la scomparsa. Il Triangolo delle Bermuda è stato da allora al centro di discussioni, con scienziati che ipotizzano che le condizioni meteo estreme, correnti marine imprevedibili e l’accumulo di gas naturali sul fondale marino possano spiegare tali misteri.

La sparizione dell’USS Cyclops resta ancora oggi un simbolo del fascino e della paura che avvolge il Triangolo delle Bermuda.

