Il 7 marzo 1912 Roald Amundsen annuncia la scoperta del Polo Sud

Il 7 marzo 1912 Roald Amundsen annunciò al mondo la storica conquista del Polo Sud, un’impresa che segnò una delle vette più alte nell’esplorazione polare. L’annuncio avvenne attraverso un telegramma inviato da Buenos Aires, in Argentina, a conferma che la sua spedizione aveva raggiunto il punto più meridionale della Terra il 14 dicembre dell’anno precedente, precedendo di più di un mese la competizione con il britannico Robert Falcon Scott, che tentava la stessa impresa.

Amundsen, a capo di una spedizione che si distinse per l’accuratezza scientifica e logistica, utilizzò slitte trainate da cani per attraversare l’Antartide, una scelta che si rivelò cruciale per il successo della missione. La sua attenzione al minimo dettaglio, la preparazione accurata e l’esperienza accumulata durante la sua precedente spedizione nell’Artico furono determinanti nel superare le difficoltà di un ambiente estremamente ostile.

La vittoria di Amundsen segnò non solo una grande impresa personale, ma anche un’importante tappa nella storia della scienza e dell’esplorazione, offrendo nuove conoscenze sul continente antartico e sulle condizioni estreme in cui operavano gli esploratori. La scoperta del Polo Sud rappresentò, infatti, una delle conquiste più ambite dell’umanità nel XIX e XX secolo.

