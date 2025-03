Il 9 marzo 2011 l’ultimo volo dello Space Shuttle Discovery: fine di un’era spaziale

MeteoWeb

Il 9 marzo 2011 lo Space Shuttle Discovery concluse la sua ultima missione, atterrando al Kennedy Space Center in Florida dopo 39 voli e quasi 30 anni di servizio. Con questa missione, denominata STS-133, la NASA chiuse un capitolo fondamentale nell’esplorazione spaziale.

Discovery fu uno degli shuttle più importanti del programma spaziale americano. Lanciato per la prima volta nel 1984, partecipò a missioni storiche come la messa in orbita del telescopio spaziale Hubble e il trasporto di moduli essenziali per la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Durante il suo ultimo viaggio, durato 13 giorni, trasportò il modulo permanente Leonardo alla ISS e portò rifornimenti cruciali per l’equipaggio a bordo. L’atterraggio segnò la fine operativa dello Shuttle, che venne successivamente esposto come pezzo da museo allo Smithsonian National Air and Space Museum.

