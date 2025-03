Le accuse a Google e Apple sulle regole digitali: tensione con gli USA e possibili multe record

MeteoWeb

La Commissione europea ha accusato le aziende tecnologiche statunitensi Google e Apple di aver infranto le sue regole digitali, in un’azione storica che potrebbe aumentare la tensione transatlantica con Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti ha cercato di esercitare pressioni sull’UE affinché rinunci a una regolamentazione più severa dei gruppi tecnologici americani, avvertendo che potrebbe reagire imponendo dazi alle società straniere. “Ma mercoledì la Commissione ha portato avanti l’azione di contrasto contro Apple e Alphabet, la società madre di Google, due delle cinque maggiori società al mondo per valore di borsa, accusandole di violare la legge sui mercati digitali dell’UE (DMA)”, scrive The Guardian, secondo quanto riporta la rassegna stampa internazionale di Epr Comunicazione.

“Le violazioni del DMA possono comportare multe pari al 10% del fatturato mondiale delle aziende, o al 20% in caso di recidiva. Sulla base del fatturato di Apple nel 2024, pari a 391 miliardi di dollari (301 miliardi di sterline), la multa massima sarebbe di quasi 80 miliardi di dollari. La commissione ha dichiarato di aver preso una “decisione preliminare” secondo cui il motore di ricerca di Google dà priorità ai risultati che puntano ai servizi di Alphabet rispetto a quelli dei concorrenti, violando il requisito di trattare i servizi di terze parti in modo “trasparente, equo e non discriminatorio. Il punto vendita dell’azienda, impedisce agli sviluppatori di indirizzare i consumatori verso altri canali dove potrebbero essere disponibili offerte migliori”, continua il giornale.

I dettagli

L’UE ha emesso un secondo ordine contro Apple, stabilendo una tempistica dettagliata e una metodologia su come Apple dovrebbe rispondere alle richieste degli sviluppatori di app di aprire i propri sistemi. Un portavoce di Apple ha dichiarato: “le decisioni odierne ci avvolgono nella burocrazia, rallentando la capacità di Apple di innovare per gli utenti in Europa e costringendoci a regalare le nostre nuove funzionalità alle aziende che non devono rispettare le stesse regole”, scrive il giornale.

L’azienda ha aggiunto: “è un male per i nostri prodotti e per i nostri utenti europei. Continueremo a lavorare con la Commissione Europea per aiutarli a comprendere le nostre preoccupazioni a nome dei nostri utenti”. Il direttore senior di Google per la concorrenza, Oliver Bethell, ha scritto in un post sul blog: “le conclusioni della Commissione ci impongono di apportare ulteriori modifiche al modo in cui mostriamo determinati tipi di risultati di ricerca, il che renderebbe più difficile per le persone trovare ciò che stanno cercando e ridurrebbe il traffico verso le imprese europee”, si legge sul quotidiano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.