Acqua e sostenibilità: esperti e istituzioni al convegno One Water Italy

E’ stato organizzato un incontro sul tema dell’acqua e della sostenibilità, promosso dal Comitato One Water Italy, con la partecipazione di figure di rilievo del panorama politico, scientifico ed economico. L’evento, moderato dalla giornalista RAI Roberta Serdoz, rappresenta un momento di confronto cruciale sulle strategie per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Un panel di alto profilo

L’apertura dei lavori è affidata al Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri. Al suo fianco, il Presidente del Comitato One Water Italy, Maria Spena. Tra gli interventi più attesi, quello del Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, poi Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

A livello internazionale, Retno Marsudi, Inviata Speciale per l’Acqua delle Nazioni Unite, e Jessika Roswall, Commissario Europeo per l’Ambiente e la Resilienza Idrica. Tra i relatori, anche Andrea Rinaldo, vincitore del Stockholm Water Prize 2023- Al suo fianco, esperti di rilievo come Maurizio Martina, Vice Direttore Generale della FAO, e Stephen Borg, Vice Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo. La chiusura dei lavori è affidata a Marco Rago, Vicepresidente del Comitato One Water Italy.

