Addio, Gaia! L’ESA ha spento la sua storica sonda spaziale

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha spento il suo veicolo spaziale Gaia dopo oltre un decennio trascorso a raccogliere dati che ora vengono utilizzati per svelare i segreti della Via Lattea. Il 27 marzo 2025, il team di controllo di Gaia presso l’European Space Operations Centre dell’ESA ha spento con cura i sottosistemi della sonda e l’ha inviata in una “orbita di pensionamento” attorno al Sole. Sebbene le operazioni della sonda spaziale siano ormai terminate, lo sfruttamento scientifico dei dati di Gaia è appena iniziato.

I contributi stellari di Gaia

Lanciata nel 2013, Gaia ha trasformato la nostra comprensione del cosmo, mappando con precisione le posizioni, le distanze, i movimenti e le proprietà di quasi due miliardi di stelle e altri oggetti celesti. Ha fornito la mappa multidimensionale più grande e precisa della nostra galassia mai creata, rivelandone la struttura e l’evoluzione con dettagli senza precedenti. La missione ha scoperto prove di fusioni galattiche passate, identificato nuovi ammassi stellari, contribuito alla scoperta di esopianeti e buchi neri, mappato milioni di quasar e galassie e tracciato centinaia di migliaia di asteroidi e comete. Ha anche consentito la creazione della migliore visualizzazione di come la nostra galassia potrebbe apparire a un osservatore esterno.

“Le ampie pubblicazioni di dati di Gaia sono un tesoro unico per la ricerca astrofisica e influenzano quasi tutte le discipline dell’astronomia”, afferma Johannes Sahlmann, scienziato del progetto Gaia. “La pubblicazione dei dati 4, prevista per il 2026, e gli ultimi cataloghi legacy di Gaia, la cui pubblicazione è prevista non prima della fine del 2030, continueranno a plasmare la nostra comprensione scientifica del cosmo per i decenni a venire”.

Dire addio non è mai facile

Gaia ha ampiamente superato la sua durata di vita prevista di cinque anni e le sue riserve di carburante si stanno esaurendo. Il team di Gaia ha attentamente considerato il modo migliore per smaltire la sonda spaziale in linea con gli sforzi dell’ESA per smaltire le sue missioni in modo responsabile. Volevano trovare un modo per impedire a Gaia di tornare alla sua vecchia sede vicino al secondo punto di Lagrange (L2) del sistema Sole-Terra, un punto di valore scientifico, e ridurre al minimo qualsiasi potenziale interferenza con altre missioni nella regione.

“Spegnere una sonda spaziale alla fine della sua missione sembra un lavoro abbastanza semplice“, afferma l’operatore di Gaia Tiago Nogueira. “Ma le sonde spaziali non vogliono davvero essere spente”. “Gaia è stata progettata per resistere a guasti come tempeste di radiazioni, impatti di micrometeoriti o una perdita di comunicazione con la Terra. Ha più sistemi ridondanti che hanno garantito che potesse sempre riavviarsi e riprendere le operazioni in caso di interruzione”. “Abbiamo dovuto progettare una strategia di dismissione che prevedeva di smontare e disabilitare sistematicamente gli strati di ridondanza che hanno protetto Gaia per così tanto tempo, perché non vogliamo che si riattivi in ​​futuro e ricominci a trasmettere se i suoi pannelli solari trovano la luce del Sole”.

Il 27 marzo 2025, il team di controllo di Gaia ha eseguito questa serie di attività di passivazione. Un ultimo utilizzo dei propulsori di Gaia ha spostato la sonda spaziale lontano da L2 e in un’orbita di pensionamento stabile attorno al Sole che ridurrà al minimo la possibilità che si avvicini a 10 milioni di chilometri dalla Terra per almeno il prossimo secolo. Il team ha quindi disattivato e spento in modo sicuro gli strumenti e i sottosistemi della sonda spaziale uno per uno, prima di corrompere deliberatamente il suo software di bordo. Il sottosistema di comunicazione e il computer centrale sono stati gli ultimi a essere disattivati.

“Oggi, sono stata responsabile della corruzione dei moduli del processore di Gaia per assicurarmi che il software di bordo non si riavviasse mai più una volta spenta la sonda spaziale“, afferma Julia Fortuno, Spacecraft Operations Engineer. “Ho sentimenti contrastanti tra l’eccitazione per queste importanti operazioni di fine vita e la tristezza di dire addio a una sonda spaziale su cui ho lavorato per più di cinque anni. Sono molto felice di aver preso parte a questa incredibile missione”.

L’ultima trasmissione di Gaia al controllo missione ESOC ha segnato la conclusione di un addio intenzionale e attentamente orchestrato a una sonda spaziale che ha mappato instancabilmente il cielo per oltre un decennio.

Un’eredità duratura

Sebbene Gaia sia ormai in silenzio, i suoi contributi all’astronomia continueranno a plasmare la ricerca per decenni. Il suo vasto e crescente archivio dati rimane un tesoro per gli scienziati, affinando la conoscenza dell’archeologia galattica, dell’evoluzione stellare, degli esopianeti e molto altro.

Gaia ha tracciato le mappe su cui i futuri esploratori faranno affidamento per fare nuove scoperte. I tracciatori di stelle sulla sonda spaziale Euclid dell’ESA utilizzano i dati di Gaia per orientare con precisione la sonda. La prossima missione Plato dell’ESA esplorerà gli esopianeti attorno alle stelle caratterizzate da Gaia e potrebbe dare seguito ai nuovi sistemi esoplanetari scoperti da Gaia.

Il team di controllo di Gaia ha anche utilizzato le ultime settimane della sonda spaziale per eseguire una serie di test tecnologici. Il team ha testato il sistema di micropropulsione di Gaia in diverse condizioni difficili per esaminare come fosse invecchiato per oltre dieci anni nell’ambiente ostile dello spazio. I risultati potrebbero essere utili per lo sviluppo di future missioni ESA basate su sistemi di propulsione simili, come la missione LISA.

Per sempre nella memoria di Gaia

La sonda spaziale Gaia ha un profondo significato emotivo per coloro che ci hanno lavorato. Come parte della sua dismissione, i nomi di circa 1500 membri del team che hanno contribuito alla sua missione sono stati utilizzati per sovrascrivere parte del software di backup archiviato nella memoria di bordo di Gaia. Anche messaggi di addio personali sono stati scritti nella memoria della sonda spaziale, assicurando che Gaia porterà per sempre con sé un pezzo del suo team mentre vaga nello spazio.

Come ha affermato il responsabile della missione Gaia Uwe Lammers: “non dimenticheremo mai Gaia e Gaia non dimenticherà mai noi“.

