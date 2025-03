Aereo cargo si schianta in Somalia: morte 5 persone

MeteoWeb

Un aereo cargo registrato in Kenya si è schiantato a circa 24 chilometri da Mogadiscio, capitale della Somalia. Secondo quanto riportato dalle autorità dell’aviazione civile della Somalia (Scaa) e ripreso dal sito Kenyans, l’aereo della compagnia Trident Aviation, partito dall’aeroporto somalo di Dhobley ed in fase di atterraggio a Mogadiscio, ha perso il contatto con il controllo del traffico aereo pochi istanti prima dello schianto. Nell’incidente, sono morte 5 persone. Notizie non ancora confermate suggeriscono che quattro delle cinque persone a bordo erano cittadini keniani.

Le autorità stanno lavorando per stabilire ulteriori dettagli sulla causa dell’incidente. Il Corno d’Africa è noto per gli incidenti aerei e gli esperti attribuiscono il fenomeno all’invecchiamento degli aeromobili, alle infrastrutture limitate e alle difficili condizioni operative.

