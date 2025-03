Aeronautica Militare, organizzata la cerimonia per il 102° anniversario

MeteoWeb

Venerdì 28 marzo, alle ore 11:00, presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, alla presenza del Capo di Stato Maggiore AM, Gen. S.A. Luca Goretti, dei vertici del Dicastero della Difesa ed autorità istituzionali, militari e religiose, si terrà la cerimonia per il 102° Anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare. Nell’occasione saranno eccezionalmente riunite sul luogo dell’evento la Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare e le Bandiere di Guerra e d’Istituto di tutti i Reparti della Forza Armata. Nel corso della cerimonia, verranno inoltre consegnate una serie di onorificenze al valore e merito aeronautico a personale e Reparti della Forza Armata che si sono distinti per meriti particolari nell’ambito di attività operative, tra cui missioni fuori dai confini nazionali, missioni umanitarie e di soccorso, nonché attività nel campo della formazione al volo e della sperimentazione in campo aerospaziale.

All’esterno dell’hangar che ospiterà la cerimonia sarà allestita una mostra statica di velivoli dell’Aeronautica Militare, a rimarcare il forte connubio tra tecnologia e competenze che la Forza Armata è in grado di esprimere quotidianamente al servizio della Difesa e del Paese. Le celebrazioni per il 102° Anniversario si apriranno la mattina del 28 marzo con un Alzabandiera solenne a Palazzo Aeronautica, sede istituzionale della Forza Armata, e con la successiva deposizione di una Corona in prossimità del Monumento ai Caduti AM.

