Aeronautica Militare, volo sanitario urgente per un 13enne in pericolo di vita da Lamezia Terme a Genova

Si è da poco conclusa la missione di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo un giovane paziente di 13 anni per la quale si è reso necessario, a causa delle gravi condizioni di salute, il trasporto sanitario di urgenza dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro all’Ospedale Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato. Il volo salva-vita, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro, è stato immediatamente coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il velivolo, inizialmente decollato dallo scalo di Ciampino (RM) sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, ha raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme dove ha effettuato l’imbarco del paziente, di un genitore e dell’equipe medica che ne ha assicurato l’assistenza sanitaria durante il volo.

Il Falcon 50 è poi decollato verso Genova; una volta atterrato il giovane paziente è stato trasferito al nosocomio pediatrico del capoluogo ligure.

