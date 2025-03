Affascinante scoperta in Egitto: trovata tomba reale di un sovrano sconosciuto

MeteoWeb

Un’importante scoperta archeologica è stata fatta in Egitto, dove gli studiosi hanno trovato la tomba di un re sconosciuto che ha regnato circa 3.600 anni fa, durante un periodo storico particolarmente turbolento. La tomba è stata rinvenuta all’interno di una necropoli egizia ad Abydos, una delle aree più significative dell’antico Egitto. La sepoltura si trova a circa 7 metri di profondità e consiste in una camera funeraria in pietra calcarea, coperta da una volta di mattoni di fango. La camera funeraria originariamente aveva un’altezza di circa 5 metri. Nonostante la tomba sia stata saccheggiata dai ladri, i ricercatori hanno potuto ricavare informazioni interessanti, anche se il nome del sovrano rimane un mistero.

Il periodo in cui ha regnato questo re è noto come il “Secondo Periodo Intermedio” (circa 1640-1540 a.C.), un’epoca di instabilità in cui il Nord dell’Egitto era governato dai Hyksos, mentre il Sud era sotto il controllo di diversi re egiziani. Abydos, situata nel centro dell’Egitto, era sotto il dominio di un sovrano egiziano. Tuttavia, il nome di questo re sconosciuto non è stato completamente decifrato, poiché le iscrizioni geroglifiche che decoravano l’ingresso della camera funeraria sono state danneggiate dai saccheggi.

Josef Wegner, professore di Egittologia presso l’Università della Pennsylvania, che ha guidato il team di ricerca, ha spiegato che il nome del re era originariamente registrato su scene dipinte su mattoni intonacati, ma gran parte di queste informazioni sono andate perdute a causa dei saccheggi antichi.

