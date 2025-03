“Agricoltura è”, Meloni incoraggia l’agricoltura intelligente dei giovani Coldiretti

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è passata allo stand della Coldiretti allestito all’interno dell’evento “Agricoltura è” a Roma e si è intrattenuta con alcuni giovani agricoltori per ascoltare le loro storie tra innovazione e sostenibilità. Meloni ha ricevuto in dono da Luca Ciacci, giovani imprenditore marchigiano, una crescia tricolore a base di ceci tipica Pasquale. Ciacci ha raccontato la sua idea di agribarrette proteiche definita dal Premier “molto intelligente“. Meloni si è soffermata incuriosita anche dall’azienda del 27enne Mattia Lusini che le ha spiegato il suo progetto agricoltura 4.0 con uso di droni per il monitoraggio e i trattamenti fino alla semina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.