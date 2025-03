AI, robotica e dati connessi: la sanità digitale del futuro

MeteoWeb

L’adozione di soluzioni digitali nella sanità rappresenta una rivoluzione destinata a migliorare l’efficienza dei processi e a ridurre il carico di lavoro degli operatori sanitari. Tuttavia, affinché queste innovazioni siano realmente efficaci, devono essere integrate in modo fluido nei flussi di lavoro esistenti e garantire elevati standard di sicurezza per la gestione dei dati sensibili dei pazienti.

Dal 8 al 10 aprile 2025, la fiera DMEA 2025 a Berlino sarà il palcoscenico per la presentazione di nuove soluzioni nel settore dell’health IT, con 8 istituti del Fraunhofer-Gesellschaft impegnati a dimostrare come intelligenza artificiale (AI), robotica e spazi di dati connessi possano rivoluzionare il settore sanitario.

Intelligenza artificiale: verso modelli diagnostici trasparenti e affidabili

L’uso dell’AI nella diagnosi e nella terapia è in continua espansione, ma la mancanza di trasparenza nei modelli “black box” ha generato scetticismo. Per rispondere a questa sfida, il Fraunhofer Institute for Cognitive Systems IKS presenterà modelli di intelligenza artificiale in grado di analizzare dati ECG e immagini mediche, fornendo risultati interpretabili e aumentando la fiducia nelle decisioni cliniche.

Anche il Fraunhofer Institute for Digital Medicine MEVIS proporrà soluzioni avanzate per la valutazione del rischio e il supporto decisionale, dimostrando come l’AI possa combinarsi con i dati clinici per sviluppare biomarcatori digitali basati su immagini e migliorare la precisione diagnostica.

Un altro strumento innovativo sarà presentato dal Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information Systems IAIS, che ha sviluppato un generatore automatico di lettere mediche basato su modelli di linguaggio generativo. Questo sistema permetterà di redigere documenti clinici a partire da dati strutturati e non strutturati, riducendo significativamente il tempo dedicato alla documentazione.

Robotica, il futuro del supporto infermieristico

La carenza di personale sanitario è una delle principali sfide del settore. Per affrontarla, il Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA presenterà un robot assistente multifunzionale, capace di supportare gli operatori sanitari non solo nella movimentazione di materiali, ma anche in attività diagnostiche e documentali.

Inoltre, il Fraunhofer MEVIS mostrerà LUKAS, un assistente vocale e tattile per il supporto infermieristico, oltre a sistemi di monitoraggio basati su sensori per il controllo delle malattie cardiache.

Personalizzazione delle cure grazie all’analisi dei dati

La medicina personalizzata si basa sulla raccolta e analisi di dati clinici eterogenei per identificare i trattamenti più adatti a ciascun paziente. Il Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD ha sviluppato Anylytics, un dashboard avanzato per l’analisi interattiva dei dati, utile sia in ambito clinico che farmaceutico.

I ricercatori presenteranno i risultati di progetti su malattie reumatiche, nefrologiche e infiammatorie croniche intestinali, dimostrando come la visualizzazione avanzata dei dati possa supportare la ricerca e il processo decisionale medico.

Dati e informazioni sanitarie

Attualmente, i dati sanitari sono spesso frammentati tra ospedali, studi medici e strutture di cura a lungo termine, creando problemi di accessibilità e continuità nelle informazioni cliniche. Il Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering ISST presenterà modelli di spazi di dati federati e interoperabili, che consentono la condivisione sicura di informazioni sanitarie tra diversi attori del sistema sanitario.

Maggiore controllo e trasparenza sui dati sanitari dei pazienti

Uno degli ostacoli all’uso efficace delle cartelle cliniche elettroniche è la scarsa comprensibilità dei dati per i pazienti. Il Fraunhofer IGD e il National Research Center for Applied Cybersecurity ATHENE stanno lavorando a piattaforme interattive per consentire ai pazienti di visualizzare, comprendere e controllare l’accesso ai propri dati sanitari in modo intuitivo e sicuro.

Queste soluzioni verranno presentate al Booth D-109 in Hall 2.2, dove gli esperti spiegheranno anche i principi di sicurezza alla base di tali innovazioni.

Sanità digitale per le aree rurali: nuove prospettive con la telemedicina

Le aree rurali spesso soffrono di una carenza di servizi sanitari specialistici. Il Fraunhofer Center for Digital Diagnostics ZDD presenterà un’innovativa dimostrazione interattiva chiamata Neighborhood Diagnostics, che simula scenari di raccolta e condivisione di dati sanitari tramite smartphone e dispositivi indossabili.

L’obiettivo è migliorare la gestione della salute attraverso l’uso di dati aggregati, supportando i medici nella scelta delle migliori strategie terapeutiche per i pazienti.

Parallelamente, il progetto SODIAPH metterà in evidenza le criticità legate alle violazioni dei dati nei percorsi digitali dei pazienti, suggerendo strategie efficaci per migliorare la sicurezza e la coerenza delle informazioni cliniche.

Monitoraggio remoto: nuove soluzioni per la telemedicina

Il monitoraggio a distanza dei parametri vitali sta diventando un elemento chiave della telemedicina e della salute occupazionale. A questo proposito, il Fraunhofer IGD presenterà CareCam e Guardio, due tecnologie innovative per il monitoraggio continuo e discreto della salute.

CareCam registra segni vitali come battito cardiaco, respirazione e postura, rilevando anche cambiamenti sottili nelle espressioni facciali e nella frequenza di ammiccamento per individuare segnali di stress;

registra segni vitali come battito cardiaco, respirazione e postura, rilevando anche cambiamenti sottili nelle espressioni facciali e nella frequenza di ammiccamento per individuare segnali di stress; Guardio trasforma invece uno smartphone in un dispositivo ECG portatile, consentendo il controllo del cuore ovunque ci si trovi.

