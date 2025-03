L’AIDAA contro il palio a Torrita di Siena: “somari non sono gli asini”

MeteoWeb

“E’ prevista per il pomeriggio di Domenica 23 marzo la corsa degli asini a Torrita di Siena la gara giunta alla 68ª edizione vede una vera e propria corsa degli asini cavalcati da fantini per le vie del paese della provincia nel cui capoluogo si svolge il più noto palio. Anche quest’anno sono diverse le associazioni animaliste che si stanno schierando contro questa gara che in realtà è un vero e proprio calvario per gli asini partecipanti e sempre di più scricchiola il velo della tradizione che si usa per ammantare questo e proprio maltrattamento di massa”. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che annuncia in settimana la presentazione di un esposto al prefetto di Siena. “E’ una gara che non ha nulla a che fare con la tradizione– scrivono gli animalisti nel loro comunicato- ma come ben tutti sanno è un inno alla sofferenza ed al maltrattamento degli asini costretti a tenere comportamenti innaturali che portano loro sofferenza. Crediamo che il titolo di SOMARI non spetta ai poveri asini ma a coloro che organizzando e supportando questa gara oscena li costringono a correre provocando in loro inutile sofferenza”, si legge nel comunicato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.