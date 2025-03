L’AIDAA diffida il Comune di Milano: la diatriba sugli alberi del Ticinello

MeteoWeb

“La contrapposizione tra comune di Milano e residenti della zona del Parco del Ticinello va avanti da parecchio. Da una parte i cittadini che vogliono salvare l’integrità del parco e dall’altra l’amminstrazione comunale del sindaco Sala che invece vuole tagliare 78 alberi per realizzare la pista ciclabile in barba a tutti i proclami a favore della biodiversità e del verde pubblico e della tutela dei parchi di cui si riempiono la bocca gli amministratori meneghini”. Ora che pare avvicinarsi il momento del taglio degli alberi scende in campo anche l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA non nuova a queste battaglie per ls salvaguardia degli alberi milanesi (nota quella di alcuni anni fa contro la volontà del comune di tagliare tutto il filare degli alberi in via Mac Mahon che dopo oltre un mese di proteste e manifestazioni portò alla vittoria degli ambientalisti e del comitato di cittadini che difendeva il filare che corre lungo la linea tramviaria che non fu toccato) che con una nota rende noto di aver deciso di inviare una diffida al sindaco ed all’amministrazione milanese dal tagliare quegli alberi.

“Siamo al fianco della battaglia dei residenti per salvaguardare ognuno di quegli alberi, il parco del Ticinello va salvaguardato e la pista ciclabile potrebbe essere comunque realizzata- scrivono gli ambientalisti di AIDAA- ci domandiamo poi come mai su questa vicenda non faccia sentire la propria opposizione l’assessore verde Grandi la stessa che vuole allontanare il luna park operativo durante il carnevale al parco Sempione ma che tace davanti a questo scempio. E ancora di più fa un rumore assordante il silenzio di taluni associazioni- conclude il comunicato AIDAA- che in passato e giustamente si sono battute per la salvezza anche di un singolo albero ma che qui se ne stanno zitte”.

