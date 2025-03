Airone Jet 5.0: un catamarano green per il trasporto passeggeri tra i più innovativi al mondo

MeteoWeb

I ricercatori del Dipartimento di di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza sono parte del progetto avviato con il Gruppo Lauro e Alilauro per realizzare Airone Jet 5.0, un catamarano pionieristico per il trasporto passeggeri, con emissioni ridotte e ad alta efficienza energetica. Il team Sapienza contribuirà al revamping dell’imbarcazione, che sarà in grado di raggiungere alte velocità, fino a 28 nodi, grazie a un innovativo sistema di propulsione ibrida che consente emissioni decisamente ridotte, e con controllo dinamico della stabilità (Dynamic Stability Control – DSC). Gli interventi nel loro complesso hanno come obiettivo minimizzare gli impatti ambientali, riducendo i consumi di energia, di acqua e utilizzare materiali riciclabili e con elevati standard IT. Tra gli step previsti, l’alimentazione ad idrogeno e la capacità di navigare a più di 5 nodi in modalità “full electric”.

Grazie a una serie di accorgimenti in grado di mitigare l’azione delle onde, con stabilizzatori elettronici e/o strutturali, il catamarano avrà una migliore affidabilità in caso di condizioni meteomarine avverse; la stessa forma della carena sarà realizzata anche per ridurre al minimo le onde generate dal moto dell’imbarcazione, con benefici per l’intero ecosistema. Inoltre, una parte del progetto sarà dedicata al comfort e all’interior design, con particolare attenzione al supporto alle persone con mobilità ridotta.

“È di grande stimolo collaborare con il Gruppo Lauro a un progetto integrato che coinvolge tutti i settori tradizionali della Ingegneria Meccanica – sottolinea il Direttore del Dipartimento, il professor Antonio Carcaterra, esperto riconosciuto nel settore della stabilizzazione di veicoli destinati a ogni tipo di applicazione – Per il nostro Dipartimento, classificato come il miglior Dipartimento universitario di Italia nel settore della Ingegneria dal Ministero della Università e Ricerca, questa attività rappresenta una sfida importante che affrontiamo con coraggio e determinazione, consci dell’importanza del settore del trasporto marittimo all’interno della economia italiana”.

“Il progetto, che gode delle agevolazioni concesse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito degli Accordi di Innovazione, consentirà una serie di importanti passi avanti nel trasporto passeggeri nel golfo di Napoli, in termini di riduzione di emissioni, sicurezza, elevati livelli di comfort per disabili e passeggeri – dichiarano Salvatore Lauro, presidente della holding, ed Eliseo Cuccaro, AD di Alilauro – Il modello di trasformazione di Airone Jet sarà, peraltro, mutuato su altre unità della flotta, nell’ottica di un’economia circolare che privilegi il riutilizzo e riciclaggio di materiali esistenti. Il progetto, che ci vede collaborare con realtà di primo piano nel mondo della ricerca italiana, rientra a pieno titolo nel percorso che il Gruppo Lauro e Alilauro hanno da tempo inaugurato per individuare e attuare soluzioni sempre più efficienti e sostenibili”.

“Le attività che saranno condotte sul battello Airone Jet rappresentano una occasione irripetibile di trasferire su un battello in servizio commerciale i concetti più avanzati di mobilità sostenibile, con attenzione alla generazione di potenza con emissioni quasi nulle tramite impiego di idrogeno e combustibili rinnovabili”, aggiunge il professore Domenico Borello, esperto di mobilità sostenibile e applicazioni dell’idrogeno, responsabile scientifico della attività per il Dipartimento.

Il team integrato di progetto Gruppo Lauro – Sapienza, è coordinato dal professore Luca Cedola, direttore del Comitato Tecnico Scientifico ed esperto di processi innovativi e di trasferimento tecnologico. “Il lavoro integrato tra le capacità progettuali e realizzative di un grande gruppo protagonista del settore del trasporto marittimo e le competenze nel settore della ricerca applicata di uno dei più importanti Dipartimenti di Italia – sottolinea – rappresenta una occasione di innovazione a sostegno della trasformazione necessaria del nostro settore industriale verso nuovi parametri di sostenibilità ambientale, comfort e velocità del servizio”.

