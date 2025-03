Allerta valanghe, focus Piemonte: pericolo al livello 4 su molte valli alpine

MeteoWeb

Il Piemonte si prepara ad affrontare una situazione valanghiva particolarmente critica in vista dell’arrivo di una nuova e intensa perturbazione prevista tra la serata di sabato e la mattinata di domenica. L’ultimo aggiornamento del bollettino AINEVA ha infatti innalzato a livello 4 – Forte il pericolo valanghe su diverse aree alpine della regione, in particolare nelle Alpi Graie e Pennine di confine, nelle Alpi Lepontine settentrionali, e lungo importanti vallate come quelle del Monregalese, Maira, Grana, Gesso, Vermenagna e Stura.

Le condizioni meteorologiche in rapido peggioramento determineranno nevicate significative sopra i 1500 metri di quota, con accumuli freschi che, sommati a quelli già presenti dai giorni precedenti, aumenteranno notevolmente l’instabilità del manto nevoso. Dalla giornata di venerdì sono già stati registrati apporti nevosi compresi tra i 15 e i 30 centimetri sopra i 1800 metri, ma nelle prossime ore sono attesi ulteriori 20-30 centimetri, con picchi localmente superiori. In concomitanza con il vento, si formeranno nuovi accumuli di neve ventata, in particolare nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza, zone notoriamente predisposte al distacco valanghivo.

Il manto nevoso presenta una struttura particolarmente debole, soprattutto sui versanti ombreggiati e molto ripidi al di sopra dei 2200 metri, dove la base risulta instabile e la neve fresca poggia su strati morbidi di neve vecchia. In queste condizioni, il rischio di valanghe di grandi o molto grandi dimensioni diventa elevato, sia per distacchi spontanei che per sollecitazioni anche deboli. Le valanghe potranno raggiungere la valle e, in alcuni casi, interessare vie di comunicazione esposte, rendendo pericolosi gli spostamenti in montagna.

Escursioni e attività fuoripista risultano pertanto fortemente sconsigliate in assenza di un’elevata esperienza nella valutazione del pericolo valanghe e di una pianificazione accurata degli itinerari. La situazione rimane in evoluzione e sarà fondamentale seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti del bollettino e attenersi rigorosamente alle indicazioni di sicurezza.

