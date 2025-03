Allerta in Giappone per il vulcano Shinmoedake: possibile eruzione

MeteoWeb

Le autorità giapponesi hanno emesso un’allerta di livello intermedio a causa dell’intensificarsi dell’attività vulcanica nella regione sudoccidentale di Kyushu, invitando la popolazione a mantenere le distanze per il rischio di un’eruzione. Al momento, non è stato disposto alcun ordine di evacuazione per i residenti nelle vicinanze del vulcano Shinmoedake, parte della catena montuosa Kirishimayama. L’allarme, classificato di livello 3, indica la possibilità di un’imminente eruzione.

Il Giappone, situato lungo la Cintura di Fuoco del Pacifico, è uno dei Paesi con la maggiore attività sismica e vulcanica al mondo, ospitando numerosi vulcani attivi e soggetto a frequenti terremoti ed eruzioni.

