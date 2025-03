Meteo Abruzzo: ancora allerta maltempo, piogge incessanti e fiumi sorvegliati speciali

MeteoWeb

L’Abruzzo è ancora alle prese con l’intensa fase di maltempo che, a partire dalla mattinata di ieri, sta interessando con particolare severità le province di Pescara e Chieti. Le piogge, abbondanti e persistenti, hanno imposto l’emanazione di un’allerta meteo che, al momento, resta pienamente attiva, con particolare attenzione rivolta ai corsi d’acqua della regione. A destare maggior preoccupazione è il livello del fiume Pescara, sotto osservazione costante già dalla serata di ieri, quando è stata disposta l’apertura della diga di Alanno per alleggerire la pressione a monte. Nelle ore successive, la situazione è rimasta sotto controllo fino alla mattinata odierna, ma nel pomeriggio l’innalzamento del livello idrico ha superato la soglia di pre-allarme, avvicinandosi progressivamente al livello di allarme, alimentando il timore di eventuali esondazioni.

Alla luce del peggioramento, il Comune di Pescara ha emesso un’ordinanza che dispone la chiusura preventiva delle aree golenali più esposte, situate lungo via Lungofiume dei Poeti, sia sul lato nord che sud, e dei relativi accessi: tra questi, l’intersezione con via Rossetti, l’incrocio con via Gran Sasso, la rampa di via Spalti del Re, via Orazio e la rampa nei pressi di piazza Unione. Misure cautelative necessarie per tutelare l’incolumità pubblica in zone notoriamente vulnerabili in caso di piena del fiume.

Anche la città di Chieti, in particolare la zona bassa, ha registrato numerosi disagi a causa delle forti precipitazioni, che hanno causato allagamenti e rallentamenti alla circolazione urbana. Situazione analoga si è verificata nella fascia costiera, in particolare a Francavilla al Mare, dove si monitora con attenzione il fiume Alento. In questa area, nelle prime ore del pomeriggio, si è osservato un sensibile aumento del livello del corso d’acqua, accompagnato dal trascinamento di detriti di grandi dimensioni, segnale chiaro del rischio potenziale di esondazione.

Per quanto riguarda l’evoluzione meteorologica, le prossime ore saranno ancora caratterizzate da nuvolosità estesa e piogge intermittenti, con precipitazioni deboli o localmente moderate distribuite in modo disomogeneo sulla regione. Le condizioni non miglioreranno significativamente nella giornata di sabato 29 marzo, durante la quale si prevede cielo coperto su tutto il territorio abruzzese, con fenomeni che si manterranno attivi per buona parte della giornata.

Un parziale miglioramento è atteso solo nella serata di domenica 30 marzo, anche se nelle ore centrali della giornata permarrà una residua instabilità, soprattutto nelle zone interne e montane. I rilievi del Sangro, dell’Alto Sangro e le aree a ridosso della Majella potrebbero essere ancora interessati da rovesci localizzati o isolati temporali, prima di una più concreta attenuazione dei fenomeni prevista a inizio settimana.

