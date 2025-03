Allerta Meteo Abruzzo: arriva il colpo di coda dell’inverno, maltempo e neve a quote collinari

MeteoWeb

L’Abruzzo si trova attualmente sotto l’influenza di un flusso umido occidentale, responsabile di condizioni di instabilità atmosferica, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Tuttavia, una significativa variazione delle condizioni meteorologiche è attesa nei prossimi giorni, con l’ingresso di aria molto fredda di origine artica che determinerà un marcato calo delle temperature e un ritorno delle nevicate fino a quote collinari.

La giornata di lunedì 17 marzo inizierà con condizioni generalmente stabili e cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, si assisterà a un rapido aumento della copertura nuvolosa, con le prime precipitazioni che interesseranno le aree interne e appenniniche. La neve farà la sua comparsa inizialmente oltre i 1200 metri, ma con il progressivo abbassamento delle temperature la quota neve scenderà fino ai 400-600 metri entro la tarda serata. Le province di Teramo, Pescara e Chieti saranno le più colpite dalle precipitazioni, con accumuli nevosi di pochi centimetri nelle località poste oltre i 600 metri di altitudine. Contestualmente, i venti settentrionali subiranno un deciso rinforzo, con raffiche che lungo la fascia costiera potranno risultare burrascose, determinando un aumento del moto ondoso.

Nella giornata di martedì 18 marzo, l’afflusso di aria fredda continuerà a influenzare il quadro meteorologico, favorendo un’alternanza tra annuvolamenti e schiarite su tutto il territorio. Non si escludono deboli rovesci sparsi, seppur di breve durata, mentre in serata si assisterà a un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. L’attenzione si sposterà, tuttavia, sulle temperature, che subiranno un ulteriore calo favorendo la formazione di gelate notturne non solo nelle aree interne dell’aquilano, ma anche in alcune zone del versante orientale, con valori compresi tra 0°C e 3°C.

Per le giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 marzo, si prevede il ritorno a condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione. Nonostante il miglioramento, le temperature rimarranno piuttosto rigide, soprattutto durante la notte, quando le gelate continueranno a interessare le aree interne. Eventuali addensamenti nuvolosi saranno limitati ai rilievi appenninici, senza fenomeni significativi associati.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.