Allerta Meteo Abruzzo: nuova ondata di maltempo tra lunedì e martedì

Nelle ultime ore, l’Abruzzo è stato interessato da una notevole ondata di maltempo, con fenomeni temporaleschi intensi che hanno colpito in modo particolare la provincia di Chieti e successivamente l’entroterra pescarese. L’origine di questa instabilità è da ricondurre alla formazione di celle temporalesche sull’Adriatico centrale, capaci di generare oltre 2000 fulminazioni tra il tardo pomeriggio di sabato 29 marzo e le prime ore del mattino di domenica 30. Le aree più coinvolte da questa attività elettrica si estendono dall’Abruzzo meridionale al Molise, fino alle acque al largo del Gargano.

Nel corso della giornata odierna si è assistito a un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, con cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente soleggiati dal primo pomeriggio. Tuttavia, questa tregua sarà di breve durata. Tra lunedì 31 marzo e martedì 1° aprile è atteso un nuovo impulso perturbato, accompagnato da un afflusso di aria fredda in discesa dalle regioni baltiche.

Il peggioramento sarà caratterizzato da un ritorno dell’instabilità, con piogge localmente intense e la possibilità di nevicate sull’Appennino a partire dai 900-1000 metri di quota. I contrasti termici tra l’aria fredda in quota e il suolo relativamente più caldo potrebbero inoltre favorire lo sviluppo di nuovi temporali, anche di forte intensità. Non si esclude la possibilità di episodi grandinigeni localizzati, soprattutto nelle zone interne e collinari, dove il divario termico sarà più marcato.

La situazione meteorologica, dunque, continuerà a presentare elementi di dinamicità, richiedendo particolare attenzione nei prossimi giorni, soprattutto per chi si sposterà nelle aree montane o collinari del territorio abruzzese.

