Allerta Meteo in Australia: il Ciclone Tropicale Alfred minaccia Brisbane e la Gold Coast

L’Australia si prepara ad affrontare un evento meteorologico eccezionale: il ciclone tropicale Alfred, il primo da oltre 50 anni a minacciare direttamente Brisbane e la Gold Coast, si sta avvicinando rapidamente alla costa con venti distruttivi e un alto rischio di inondazioni.

Ciclone punta l’Australia, il percorso della tempesta e i rischi

Secondo il Bureau of Meteorology australiano, Alfred si trova attualmente a circa 400 km a Est di Brisbane, avanzando verso Ovest con venti sostenuti di 95 km/h e raffiche fino a 130 km/h. Il ciclone dovrebbe toccare terra tra la notte di giovedì e l’alba di venerdì ora locale, colpendo un’area densamente popolata che comprende Brisbane e la Gold Coast, aree che insieme ospitano oltre 3 milioni di abitanti.

Oltre ai venti forti, gli esperti avvertono che il fenomeno porterà con sé onde anomale e una mareggiata pericolosa, che potrebbero aggravare l’erosione costiera già in atto. Inoltre, si prevede pioggia intensa e inondazioni potenzialmente letali, aumentando il rischio per la popolazione e le infrastrutture.

Misure di sicurezza

Le autorità locali e il governo federale stanno predisponendo misure straordinarie per affrontare l’imminente emergenza. Il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato la distribuzione di 250mila sacchi di sabbia per proteggere le zone più basse, in aggiunta agli 80mila già consegnati dall’esercito.

Il sindaco di Brisbane, Adrian Schrinner, ha avvertito che fino a 20mila abitazioni potrebbero subire danni da allagamento e ha predisposto l’apertura di centri di accoglienza per gli sfollati. Anche il premier del Queensland, David Crisafulli, ha confermato che a partire da giovedì scuole e trasporti pubblici saranno chiusi, mentre gli ospedali sospenderanno le operazioni non urgenti.

Inoltre, le imbarcazioni della regione non potranno muoversi senza l’autorizzazione della capitaneria del porto di Brisbane, per evitare incidenti causati dal mare in tempesta. Nel frattempo, sono già in corso evacuazioni nelle zone più esposte: 68 persone sono state trasferite da South Stradbroke Island nelle ultime ore, e le operazioni continueranno.

Ciclone Alfred, un evento meteo eccezionale

Gli esperti sottolineano che cicloni di questa portata sono rari nel Sud/Est del Queensland, una regione generalmente temperata. L’ultimo episodio simile risale al 1974, quando il ciclone Zoe colpì il confine tra Queensland e Nuovo Galles del Sud, causando devastanti inondazioni.

