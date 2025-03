Allerta Meteo Calabria, domani scuole chiuse a Catanzaro

MeteoWeb

A seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione Civile regionale, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole a Catanzaro per la giornata di domani, giovedì 27 marzo. L’ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche. Il Comune raccomanda la massima attenzione e prudenza negli spostamenti.

