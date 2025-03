Allerta Meteo, il Ciclone Afro-Mediterraneo si avvicina: inizio Marzo di maltempo, che tempesta su Malta!

MeteoWeb

Si avvicina sempre più all’Italia il Ciclone Afro-Mediterraneo che sta colpendo in modo molto duro da ieri Spagna, Portogallo e Marocco. Gli ultimi aggiornamenti sono decisamente confusionari rispetto all’evoluzione delle prossime ore e dei prossimi giorni nel nostro Paese: il maltempo continuerà ad interessare ampie aree dell’Italia tra stasera e domani, localmente in modo intenso, ma i fenomeni precipitativi sembrano attenuati rispetto a quanto non si prevedesse fino a ieri, anche se non mancheranno venti impetuosi e conseguenti mareggiate.

Il maltempo è già in atto da questa mattina, soprattutto al Centro/Nord con nevicate in Piemonte e piogge sparse su gran parte dello Stivale. Ma attenzione: le precipitazioni più intense stanno risalendo il Tirreno verso il Centro Italia proprio in queste ore:

I venti saranno impetuosi dai quadranti orientali in tutt’Italia, e in rapida intensificazione tra stasera e domani. Notevolissima la tempesta che colpirà Malta, la Sicilia Sud/Orientale e il basso Jonio nella serata di domenica con raffiche di grecale ad oltre 120km/h nel momento in cui il Ciclone Afro-Mediterraneo transiterà più vicino all’Italia, posizionato tra Tunisia e Libia:

Per quanto riguarda le precipitazioni, nel pomeriggio-sera di oggi attese forti piogge nelle Regioni centrali, in Sardegna e ancora in Piemonte, con neve a bassa quota:

Domani, domenica 2 marzo, il maltempo colpirà i settori esposti alle correnti orientali con forti piogge persistenti in Sardegna, su tutte le Regioni del medio e basso Adriatico e ancora al Centro Italia, sul Lazio, dove Roma vive un weekend di Carnevale compromesso dalla pioggia. In molti comuni, da Albano a Latina e Cerveteri, sono state annullate le sfilate dei carri allegorici carnevaleschi proprio a causa delle avverse condizioni meteo.

Intanto, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha sottolineato nel consueto bollettino, l’entità della burrasca delle prossime ore nel nostro Paese:

