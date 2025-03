Allerta Meteo, Ciclone al Centro/Sud: si intensifica il maltempo, alto rischio alluvioni da Rimini a Palermo

MeteoWeb

Si intensifica il maltempo provocato dal Ciclone che si è posizionato al Centro/Sud Italia e nei prossimi due giorni si muoverà soltanto di pochi chilometri, molto lentamente, verso levante. La bassa pressione è posizionata sul mar Tirreno, ed è ben visibile dalle immagini satellitari in diretta che mostrano chiaramente come sul Nord Italia le nubi si muovano da Nord/Est verso Sud/Ovest, mentre al Sud continua ancora il flusso Sud/Occidentale verso Nord/Est: una circolazione antioraria da manuale intorno all’area di bassa pressione.

Proprio il flusso nord Africano continua a provocare forti piogge al Sud: piove a dirotto a Malta, dove spiccano i 33mm di pioggia caduti stamani a Bengħisa, ancora più rilevanti i dati della Sicilia dove spiccano i 72mm di Itala (Messina) e i 50mm di Melilli (Siracusa). Risalendo il Sud abbiamo 43mm giornalieri a Santeramo in Colle (Bari): piove in modo sempre più diffuso e fa freddo, con temperature in netto calo dopo lo scirocco dei giorni scorsi, tanto che in pieno giorno abbiamo appena +13°C a Termoli, Bari, Foggia, Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa, valori tipicamente invernali per queste località.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, con un ulteriore calo termico e un netto cambio circolatorio anche al Sud dove domani – giovedì 27 marzo – anche le nubi non proverranno più dal nord Africa ma si alzeranno forti e freddi venti di maestrale. Intanto, però, nel pomeriggio-sera di oggi avremo ancora forti piogge e temporali in risalita su Calabria, Basilicata, Campania e Puglia. Attenzione in serata a possibili forti temporali di tipo V-Shaped sul Golfo di Taranto: rischiano di provocare pesanti alluvioni-lampo tra Basilicata e Puglia, al confine tra le province di Matera, Bari e Taranto. E’ la prima zona in cui rischiamo pesanti fenomeni meteo estremi. Il maltempo colpirà ancora anche la Sardegna, oltre al Centro/Nord seppur in modo più isolato tra l’Appennino emiliano, la Toscana meridionale, l’Abruzzo e le zone interne del Lazio:

Allerta Meteo per giovedì 27 marzo: maltempo molto pesante sulle Regioni Adriatiche e al Sud

Domani, giovedì 27 marzo, sarà una giornata critica per i fenomeni meteo estremi che colpiranno il Centro/Sud. Il ciclone si posizionerà sulla Puglia, e questo alimenterà piogge torrenziali su tutte le Regioni Adriatiche, dalla Romagna al Salento. Piogge torrenziali colpiranno sin dalle prime ore del mattino l’Abruzzo, la Regione più colpita, estendendosi anche a Marche, Molise e Gargano. Intanto all’estremo Sud, nel basso Tirreno, irromperà il maestrale portando forti piogge e temporali su Trapani, Palermo e in generale la Sicilia occidentale e settentrionale:

Nel pomeriggio-sera di giovedì, il ciclone sarà posizionato proprio nel basso Adriatico e il maltempo si intensificherà su Abruzzo, Molise e Gargano, dove la giornata si concluderà con diffusi valori superiori ai 100mm di pioggia giornaliera, e con picchi di 150mm. Significa pesanti alluvioni, con estese inondazioni: alto rischio per Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, appunto. Ma il maltempo persisterà anche su Romagna e Marche, si estenderà in Campania e Basilicata (stavolta più colpito il potentino, maggiormente esposto alle correnti settentrionali, dopo che invece il giorno precedente il maltempo si era concentrato nel materano, affacciato al contrario a sud sul Golfo di Taranto), estendendosi inoltre alla Campania ed intensificandosi all’estremo Sud, nel basso Tirreno, con forti nubifragi nella Sicilia settentrionale tra Palermo e Messina, nello Stretto di Messina e in Calabria meridionale.

Attenzione al calo delle temperature: la neve cadrà abbondante sui rilievi, oltre i 1.700/1.800 metri in Abruzzo, in Molise, in Sicilia e in Calabria, con accumuli abbondanti dai 1.900/2.000 metri in su. Inoltre, il maltempo continuerà senza sosta anche nei giorni successivi: venerdì 28 ancora per questo ciclone persistente al Centro/Sud, sabato e domenica per il rinforzo portato a questa stessa depressione da una nuova goccia fredda proveniente dalla Francia, e la prossima settimana per due ondate di freddo intenso provenienti dai Balcani: tra 1 e 4 aprile avremo un ulteriore brusco calo termico, un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, con freddo intenso e neve a bassa quota. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb.

Intanto, nel video con le nostre previsioni meteo, tutti i dettagli sulle prossime ore e sui prossimi giorni:

