Allerta Meteo, il Ciclone Martinho provoca forte maltempo in tutt’Italia: i DETTAGLI su un weekend di tempesta

MeteoWeb

Infuria il maltempo in questo sabato 22 marzo caratterizzato sull’Italia dal passaggio del Ciclone Martinho, che dopo aver flagellato Spagna e Portogallo si è esteso al Mediterraneo centrale e sta colpendo un’area dell’Europa molto estesa che va dalle isole Britanniche all’Italia, appunto. Spettacolari le immagini satellitari che mostrano il Ciclone in tempo reale: si trova sul Golfo di Biscaglia, con un bellissimo ricciolo intorno all’occhio del ciclone visibile chiaramente dallo Spazio. Una tempesta estesissima, che sta coinvolgendo in pieno anche l’Italia.

Piove a dirotto da ieri sera in Liguria e Toscana, dove le prime località in provincia di Lucca stanno arrivando a 100mm di pioggia giornalieri: un quantitativo importante. Il maltempo è tornato nelle stesse aree già interessate dalle alluvioni dei giorni scorsi: non cambia la configurazione barica, e con le stesse correnti di scirocco il maltempo si accanisce nelle medesime aree esposte a queste correnti umide, calde e cariche di energia che alimenta precipitazioni abbondanti. Al Centro/Sud, invece, soffia uno scirocco sempre più intenso con temperature in forte aumento: Palermo ha già superato i +27°C e il vento da Sud sfiora i 90km/h in varie località del palermitano. In serata sarà distruttivo, con raffiche di 130km/h e temperature in ulteriore aumento.

Il maltempo continuerà nelle prossime ore e nella giornata di domani, domenica 23 marzo, con forti piogge in Toscana, al Nord/Est e anche al Sud. Sempre più intensa la risalita di sabbia del Sahara dal nord Africa, mentre l’evoluzione meteo si fa sempre più preoccupante per il forte maltempo che la prossima settimana si concentrerà al Sud con temperature in calo, correnti settentrionali e almeno quattro giorni consecutivi di forti piogge e temporali. Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.