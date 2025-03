Allerta Meteo, il Ciclone Martinho arriva in Italia: forte maltempo nel weekend, fenomeni estremi da Nord a Sud

MeteoWeb

Il Ciclone Martinho s’è spostato nel Golfo di Biscaglia, avvicinandosi notevolmente all’Italia dopo aver raggiunto nella giornata di ieri il Portogallo e poi la Spagna. La tempesta sta provocando forte maltempo in Francia ed è in rapida estensione verso il nostro Paese, dove il suo arrivo è ormai imminente, con forti piogge e temporali che in serata colpiranno il Nord/Ovest e in modo particolare la Liguria e il Piemonte. Non solo piogge intense, ma sono attese anche abbondanti nevicate sulle Alpi fino a bassa quota grazie al cuscinetto freddo che resiste ai bassi stradi.

Gli ultimi aggiornamenti delle immagini satellitari evidenziano la posizione esatta del Ciclone, l’enorme richiamo di aria fredda sull’oceano Atlantico e la risposta calda pre-frontale tra il Maghreb e l’Italia meridionale, ma soprattutto il fronte temporalesco che dalla Spagna orientale e dalla Francia meridionale minaccia l’Italia in modo ormai imminente:

Questa violenta ed estesa perturbazione porterà forte maltempo per tutto il weekend sull’Italia. I fenomeni più violenti colpiranno il Centro/Nord, ma domenica avremo piogge sparse anche al Sud. Attenzione ai forti venti di scirocco: supereranno i 100km/h in molte località e al Sud faranno schizzare le temperature su valori roventi, oltre i +25°C in Sicilia. Attenzione anche alle forti mareggiate e alla sabbia del Sahara che avvolgerà il cielo in tutt’Italia e in gran parte d’Europa.

L’analisi completa con tutte le mappe e i dettagli sul maltempo del weekend, nel video di seguito:

