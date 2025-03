Allerta Meteo, il Ciclone Martinho si avvicina: il landfall su Portogallo e Spagna, poi arriverà in Francia e Italia

MeteoWeb

Il Ciclone Martinho si avvicina sull’Europa: stasera è atteso il landfall in Portogallo per un evento di proporzioni storiche. Si tratta, infatti, di un Ciclone esteso e violentissimo che sta già alimentando forte maltempo sulla penisola Iberica. A Lisbona abbiamo venti impetuosi da sud con raffiche che hanno già raggiunto i 70km/h mentre la temperatura è salita agli attuali +17°C e il cielo si fa sempre più cupo. In serata il maltempo si abbatterà con grande violenza sul Portogallo meridionale con tornado devastanti e piogge alluvionali.

Un’enorme squall-line temporalesca accompagnerà l’ingresso di questa tempesta proveniente dall’oceano Atlantico nel territorio europeo, e sarà l’inizio di una lunga fase di maltempo: il Ciclone avanzerà rapidamente sulla Spagna, per poi estendersi nei prossimi giorni su Francia e Italia. Già da oggi, infatti, anche nel nostro Paese sta cambiando la circolazione meteorologica: torna lo scirocco, i venti sono diventati meridionali e si stanno bruscamente intensificando soprattutto in Sardegna, dopo il colpo di coda dell’inverno che questa mattina ha provocato diffuse ed estese gelate in tutto il Paese.

Tra le temperature minime più significative in termini di freddo di questa Festa del Papà, da segnalare -4°C a L’Aquila e Avezzano, -3°C a Fabriano, -2°C a Cosenza, Benevento, Siena e Rieti, 0°C a Pescara, Arezzo e Grosseto, +1°C a Firenze ed Ercolano, +2°C a Frosinone, Ancona, Foggia, Agropoli, Battipaglia, +4°C a Roma, Latina e Taranto. Colpo di coda dell’inverno ormai già in archivio, mentre l’aria fredda scivola su Turchia e Medio Oriente provocando grandi nevicate fuori stagione.

Allerta Meteo per il ritorno del maltempo, a partire da venerdì sera, anche sull’Italia: sarà un lungo periodo di fenomeni meteo estremi, con forte scirocco e caldo eccezionale al Sud, tanta sabbia del Sahara in tutto il Paese, piogge alluvionali al Centro e al Nord. Tutti i dettagli nel video di seguito:

