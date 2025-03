Allerta Meteo, il Ciclone Mediterraneo porta un mare di nubi altissime al Sud: il maltempo si intensifica | LIVE

MeteoWeb

Il Ciclone Afro-Mediterraneo si è avvicinato moltissimo all’Italia nelle ultime ore, e si trova in questo momento a ridosso del Golfo di Gabès, in Tunisia al confine con la Libia. Siamo sulle coste del Mediterraneo centrale, e da qui la tempesta sta alimentando forte maltempo anche sull’Italia, seppur fortunatamente al momento senza criticità. Le immagini satellitari, però, mostrano un enorme mare di nubi alte tipiche delle tempeste africane, che risalgono rapidamente sulla Sicilia e verso il Sud Italia.

Ecco, intanto, l’esatta posizione del Ciclone in questo momento:

Il satellite animato illustra la vastità del sistema nuvoloso che risale dalla Tunisia verso la Sicilia e il Sud Italia, mentre molte altre nubi cariche di precipitazioni stanno interessando le Regioni del Centro e del Sud, in modo particolare quelle Adriatiche. Ampie schiarite al Nord, dopo le nevicate di ieri fino a bassa quota in Piemonte, e clima decisamente mite nelle Regioni tirreniche dove splende il sole e arriva aria calda portata proprio dalle correnti meridionali del Ciclone Afro-Mediterraneo: a Latina abbiamo addirittura +19°C! Roma e Civitavecchia sono a +16°C, Terni a +15°C.

Impressionante, dallo zoom delle immagini satellitari EUMETSAT, la vastità del sistema temporalesco che sta risalendo sull’Italia da Sud spinto proprio dalle correnti del Ciclone Afro-Mediterraneo:

In termini di maltempo, nelle prossime ore avremo piogge sparse in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e alcune zone di Sicilia e Sardegna:

Preoccupa di più il forte maltempo che colpirà la Spagna nei prossimi giorni, lunedì 3 e martedì 4 marzo: i modelli prospettano piogge alluvionali nella zona di Valencia, in una configurazione molto simile a quella di fine ottobre 2024 quando, appena 4 mesi fa, un disastro di proporzioni enormi si abbatteva sulla medesima area provocando oltre 230 morti. Il maltempo adesso è più esteso, diffuso e persistente: piove da giorni in molte aree del Paese, in queste ore la situazione è già critica in Almería, e nei prossimi due giorni avremo un ulteriore peggioramento:

