Allerta Meteo, stasera inizia il colpo di coda dell’inverno: freddo e neve a bassa quota per due giorni, poi nuova sciroccata

E’ tornato il freddo sull’Italia, dopo lo scirocco e il caldo anomalo dei giorni scorsi: questa mattina le temperature sono di nuovo tornate su valori invernali con +3°C a Frosinone, Grosseto, Guidonia, Tivoli, +4°C a Firenze, Benevento, Fiumicino, Viterbo e in alcuni quartieri di Roma, +5°C a Trapani, Avellino e Sassari, +6°C a Siracusa, Foggia, Ragusa, Caltanissetta e Oristano, tutti valori decisamente bassi per il periodo. In pianura Padana alcune località hanno raggiunto 0°C fuori città. Nelle prossime ore, però, la situazione cambierà ulteriormente e inizierà un’ondata di freddo molto intensa: sarà il primo colpo di coda dell’inverno.

Già dalla serata di oggi, lunedì 17 marzo, avremo forte maltempo nelle Regioni del medio e alto Adriatico a causa dell’ingresso dell’aria fredda, accompagnata da un forte vento di bora. Domani, martedì 18, il maltempo si estenderà al Sud: tornerà anche la neve, fino a bassa quota. Continuerà a fare decisamente freddo anche dopodomani, mercoledì 19 marzo, nel giorno della Festa del Papà. Tutti i dettagli con la quota neve e le zone colpite dall’irruzione artica, nel nostro video con il focus meteorologico:

Situazione meteo estrema in settimana sull’Europa, per la configurazione ad Omega rovesciata che interesserà il nostro Continente determinando fenomeni meteorologici molto violenti sia ad est che ad ovest. L’ondata di gelo e neve colpirà in modo eclatante la Turchia, dove avremo nevicate eccezionali tra mercoledì e giovedì. Molto freddo e neve anche in Grecia, sui Balcani in generale (soprattutto Romania e Bulgaria) e poi anche in Siria, Libano, Israele, Giordania e Medio Oriente in generale, sulla falsariga di quanto già accaduto a fine Febbraio. Contestualmente, però, dall’oceano Atlantico arriverà un altro grande Ciclone che si posizionerà sulla Galizia, innescando da giovedì 20 marzo un capovolgimento della circolazione meteo anche sull’Italia dove tornerà a soffiare lo scirocco con temperature nuovamente in aumento:

La situazione è davvero estrema per Portogallo e Spagna, che tra mercoledì 19 e giovedì 20 rischiano fenomeni meteorologici devastanti. Lo scenario sinottico per giovedì 20 è impressionante: il richiamo caldo prefrontale partirà dal Marocco e arriverà in Irlanda, mentre il Ciclone al largo della Galizia alimenterà forti temporali e tornado distruttivi tra la Galizia, il Portogallo e il Marocco, fino a Gibilterra:

Impressionanti le mappe delle precipitazioni previste per la giornata di Mercoledì 19 Marzo proprio sul Portogallo: il Ciclone Atlantico formerà una squall-line temporalesca davvero enorme, foriera di piogge alluvionali che nel pomeriggio-sera si abbatteranno sul Paese, mentre nei settori Mediterranei della Spagna avremo forti piogge prefrontali. Le abbondanti precipitazioni in Turchia, Russia, Georgia, Siria e Libano, invece, saranno tutte nevose fin su coste e pianure:

