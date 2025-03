Allerta Meteo Emilia Romagna, domani temporali forti: allarme arancione per piene e frane

MeteoWeb

Allerta meteo arancione domani nella zona più centrale dell’Emilia Romagna, tra Bolognese ed Emilia orientale. In particolare, Arpae e la Protezione Civile regionale hanno emesso allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, RA. Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

Per la giornata di domani, mercoledì 12 marzo, “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili sul settore centro-occidentale, con precipitazioni intense che possono generare diffusi fenomeni di ruscellamento lungo i versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e fenomeni franosi, più diffusi sulla fascia montana centro occidentale. Le precipitazioni previste possono generare superamenti della soglia 2 nei corsi d’acqua del settore centro-occidentale. Inoltre non si escludono venti forti (50-61km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.