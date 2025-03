Allerta Meteo Emilia Romagna, domani forti temporali: allarme rosso per piene e frane

MeteoWeb

Scatta l’allerta meteo rossa in Emilia Romagna per il maltempo che da giorni colpisce la regione. Arpae e la Protezione Civile regionale hanno diramato un’allerta meteo ROSSA per piene dei fiumi nelle province di BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di BO, RA. Diramata allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di BO, RA; per vento nelle province di RA, FC, RN. Allerta meteo GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, FE; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. L’avviso è valido per tutta la giornata di domani, venerdì 14 marzo.

Nella giornata di venerdì 14 marzo, “sono previsti temporali particolarmente intensi e persistenti, più probabili sulla fascia appenninica centro-orientale e sulla pianura centrale della regione già dalle prime ore del mattino. Si prevedono diffusi innalzamenti dei livelli idrometrici, superiori alle soglie 3 su Reno e affluenti, superiori alle soglie 2 con possibili superamenti delle soglie 3 sui bacini Romagnoli. Sono possibili innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi o superiori alle soglie 2 sui corsi d’acqua del settore centrale, prossimi alle soglie 1 sui corsi d’acqua del settore occidentale. Sul settore appenninico centrale e orientale saranno possibili fin dalle prime ore del mattino diffusi fenomeni di ruscellamento, accompagnati da significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei rii e torrenti minori con associati fenomeni di erosione spondale, sedimentazione e trasporto solido. Inoltre saranno possibili diffuse frane superficiali che potranno interferire con le reti stradali e, più localmente, riattivazioni di frane per scivolamento di significativa estensione e profondità. Sui restanti settori appenninici i fenomeni sopraindicati saranno possibili, ma meno diffusi”, si legge nel bollettino di allerta.

“Inoltre sono previsti venti sudoccidentali di burrasca forte (75-88km/h)sulle aree appenniniche orientali e di burrasca moderata (62-74km/h) sulle aree appenniniche centrali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”, conclude il bollettino.

