Allerta Meteo Emilia Romagna, codice arancione per esaurimento piene

In alcune zone dell’Emilia Romagna, nello specifico la pianura bolognese e modenese, resta l’allerta meteo arancione per criticità idraulica. Nel dettaglio, Arpa e Protezione Civile regionale hanno emesso un’allerta meteo ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA. Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN. L’allerta è valida per tutta la giornata di domani, domenica 16 marzo.

Nella giornata di domani, “la criticità idraulica nella pianura centro-occidentale e centro-orientale è riferita alla propagazione e al lento esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei fiumi Secchia, Reno asta principale ed affluenti destra Reno, generate dalle piogge dei giorni precedenti, con livelli prossimi o superiori alla soglia 2. Non si escludono possibili superamenti della soglia 1 nel settore centro-occidentale e nei bacini romagnoli occidentali nelle prime ore della giornata”, si legge nel bollettino di allerta.

“Sul settore appenninico, a causa delle condizioni di elevata saturazione dei suoli dovute alle precipitazioni degli ultimi giorni, saranno ancora possibili localizzati dissesti sui versanti caratterizzati da fragilità idrogeologica. Si prevede un livello del mare sottocosta massimo di 0,3 metri, con altezza dell’onda massima di 1,2 metri nelle prime ore della giornata, in diminuzione. Sulla fascia appenninica sono previsti venti sudoccidentali di burrasca moderata (62-74km/h) con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore”, riporta ancora il bollettino.

