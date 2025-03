Allerta Meteo Emilia-Romagna: breve tregua, ma lunedì sera cambia tutto: tornano freddo e neve

MeteoWeb

Un’alternanza di sole e nubi caratterizzerà la giornata odierna in Emilia-Romagna, con condizioni prevalentemente serene su pianure e aree costiere, mentre sull’alto Appennino si registreranno maggiori addensamenti. Nel corso del pomeriggio e della sera, questi ultimi potrebbero dare origine a locali rovesci, segnando un lieve cambiamento nello scenario meteorologico. Le temperature subiranno una diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi compresi tra 13 e 17 gradi. La ventilazione si manterrà attiva dai quadranti sud-occidentali, in particolare sui crinali appenninici.

Tuttavia, è nella serata di lunedì che si assisterà a un più marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche. Un rapido impulso di stampo invernale attraverserà la regione, determinando un aumento dell’instabilità con piogge e nuove nevicate lungo la dorsale appenninica, fino a quote medio-basse. Questo brusco cambiamento sarà seguito, a partire da martedì, da un generale miglioramento del tempo. Nonostante il ritorno di condizioni più stabili, il clima rimarrà rigido, con temperature che continueranno a mantenersi su valori tipicamente invernali per alcuni giorni.

