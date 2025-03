Allerta Meteo Emilia Romagna: instabilità in attenuazione, ma è in arrivo un nuovo peggioramento

MeteoWeb

Una vasta area di bassa pressione sta interessando l’Emilia-Romagna, portando condizioni di tempo instabile caratterizzate da acquazzoni e temporali sparsi. Tuttavia, la fase più acuta del maltempo è destinata ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata, lasciando spazio a un temporaneo miglioramento.

Domenica 30 marzo si prevede un’evoluzione positiva sul fronte meteorologico. Le prime ore della giornata saranno ancora contraddistinte da cieli nuvolosi o molto nuvolosi, specialmente sui rilievi centro-orientali e sulla Romagna, dove non si escludono residui piovaschi tra la notte e il primo mattino. La neve potrà cadere inizialmente oltre i 1500-1700 metri di quota. Con il passare delle ore, le condizioni tenderanno a migliorare sensibilmente a partire dai settori occidentali, con l’ingresso di ampie schiarite e un cielo che si presenterà poco nuvoloso, disturbato solo da innocue velature.

Questo miglioramento, tuttavia, sarà di breve durata. Tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile è attesa una nuova fase di spiccata variabilità, determinata dal transito di masse d’aria più fredde provenienti da est. In particolare, la giornata di lunedì sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare, più compatta sulla Romagna al mattino, mentre sull’Emilia si faranno strada schiarite anche ampie. Nelle ore notturne e fino al primo mattino, non si escludono rovesci o locali temporali soprattutto sui settori romagnoli, fenomeni che tenderanno rapidamente a esaurirsi. Qualche residuo rovescio potrà ancora interessare i rilievi orientali nel pomeriggio.

