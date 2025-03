Allerta Meteo: Festa della Donna con maltempo in 2 regioni | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, Festa della Donna, per il rischio di rovesci o temporali in 2 regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, 8 marzo, Festa della Donna, “il centro ciclonico attualmente sull’Atlantico continuerà ad approfondirsi mentre in area mediterranea si assisterà a una debole rimonta anticiclonica in quota con blandi gradienti di temperatura e geopotenziale. Residua instabilità di basso livello sarà ancora presente sullo Ionio dove sarà valido un livello di pericolosità 0 per rovesci o temporali isolati non forti che potranno interessare le coste di Sicilia e Calabria. Qualche isolato temporale non forte è atteso nelle ore centrali nelle zone interne della Sicilia, motivo per qui il livello 0 viene esteso al resto della regione“, riporta il bollettino PRETEMP.

La situazione meteo attesa oggi

Nella prima parte della giornata, “nei bassi strati sarà presente un piccolo minimo barico in area ionica che fornirà convergenze di basso livello che in presenza di modesta energia (MLCAPE <200-250 J/kg) concentrata nei bassi strati e basso shear (<10 m/s) potrà favorire convezione isolata con scarsa probabilità di fulminazioni i fenomeni potranno interessare le coste di Sicilia e Calabria. Non si esclude del tutto la possibilità di trombe marine vicino alle coste data la SREH localmente superiore a 200 m^2/s^2“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Nelle ore centrali, “un maggiore irraggiamento dovuto alle schiarite causerà un lieve aumento dell’instabilità nelle zone interne della Sicilia, con CAPE fino a 200-300 J/kg concentrato nei bassi strati con scarsa inibizione, mentre il profilo termodinamico è prossimo alla neutralità nella media e alta troposfera. Non è da escludere la formazione di isolati temporali non forti dove si avranno convergenze di basso livello, più probabili a ridosso dei monti“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

