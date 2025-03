Allerta Meteo Firenze: domani codice giallo per vento forte

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo domani a Firenze per rischio vento forte: è quanto riporta il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L’allerta riguarda, oltre a Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L’avviso entrerà in vigore alle 8 di domani, martedì 1° aprile, e si concluderà alle 24 dello stesso giorno. Dal pomeriggio di domani sono attesi forti venti di Grecale con raffiche forti.

