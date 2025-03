Allerta Meteo, forte maltempo in Calabria e Sicilia: inizia la fase più difficile, Messina la città più colpita | LIVE

MeteoWeb

Si intensificano le piogge al Sud Italia: particolarmente colpito il settore tirrenico di Sicilia e Calabria, con forti nubifragi nello Stretto di Messina. La città più colpita, sempre particolarmente esposta alle correnti di maestrale, è Messina: nel centro cittadino, presso la stazione meteorologica storica dell’Aeronautica Militare collocata all’Istituto Geofisico, sono già caduti 72mm di pioggia, un dato eccezionale. A Giostra, sempre nei pressi del centro, la pioggia giornaliera è addirittura di 85mm: un parziale davvero clamoroso.

Ancor più significativo l’accumulo pluviometrico di San Michele: 91mm sulle colline della zona Nord della città. Sulle colline del centro, invece, abbiamo 67mm a Bisconte. Nell’hinterland cittadino spiccano i 78mm di Salice, i 70mm di Guidari, i 64mm di Calvaruso e i 63mm di Cumia.

Piove a dirotto anche in provincia, in modo particolare sui Nebrodi dove spiccano i 93mm al Biviere di Cesarò, gli 89mm a Galati Mamertino e ancora 88mm a Sinagra, 75mm a Castell’Umberto, 69mm a Floresta, 68mm a Rocca di Caprileone. Sulle coste, invece, abbiamo 50mm a Gioiosa Marea, 40mm a Capo d’Orlando, 32mm a Milazzo.

Piove a dirotto anche nella Calabria tirrenica, con valori pluviometrici parziali del peggioramento che superano i 100mm da ieri tra la Costa Viola, l’Aspromonte e la piana di Gioia Tauro, nel reggino: sarà la zona più colpita del maltempo tra stasera e domani. Massima attenzione.

Già oggi abbiamo diffuse criticità in gran parte di Calabria e Sicilia con allagamenti, corsi d’acqua ingrossati, numerosi incidenti stradali. La situazione peggiorerà nelle prossime ore: invitiamo tutti alla massima prudenza. In Calabria e Sicilia continuerà a piovere a dirotto per tutto il weekend. Breve pausa domenica sera e lunedì mattina, poi di nuovo forti piogge tra lunedì pomeriggio, martedì 1 e mercoledì 2 aprile.

