Allerta Meteo, forte maltempo in Sicilia: allarme alluvioni in serata. E cresce la paura per lunedì

Infuria il maltempo in Sicilia, con la prima delle due violente perturbazioni che risale sull’Italia da Sud: veri e propri diluvi stanno interessando da questa mattina il Sud/Est dell’isola dove sono già caduti 50mm di pioggia a Rosolini, 41mm a Scicli, 35mm a Modica, 34mm a Donnalucata, 30mm a Noto. Piove copiosamente anche nelle isole del Canale di Sicilia, con 22mm a Pantelleria e pioggia in rinforzo anche su Malta dove abbiamo picchi di 35mm a Gozo e valori diffusamente sui 20mm nell’isola principale dell’arcipelago.

Le temperature sono in netto calo: le città della Sicilia colpite dal maltempo sono in questo momento le località più fredde d’Europa con appena +10°C a Ragusa, +12°C a Catania, +13°C a Pozzallo, +14°C a Siracusa. L’immagine satellitare in diretta mostra chiaramente la risalita del sistema nuvoloso dal nord Africa verso l’Italia meridionale:

Allerta Meteo: allarme alluvione stasera nella Sicilia orientale

Il maltempo si intensificherà in modo considerevole nel corso del pomeriggio su Sicilia orientale e Calabria meridionale. Alto il rischio di piogge alluvionali sulla fascia orientale della Sicilia, tra Messina, Catania e Siracusa. Continuerà a piovere copiosamente anche su Malta, nel resto della Sicilia e in alcune aree della Sardegna:

Nella notte e nella mattinata di domani, sabato 8 marzo, il maltempo continuerà ad imperversare nelle stesse aree con forti piogge e temporali sullo Stretto di Messina, nella Sicilia jonica e nella Calabria jonica centro-meridionale, ma i fenomeni inizieranno ad attenuarsi nel corso della tarda mattinata di sabato lasciando spazio ad ampie schiarite che concederanno una breve tregua del maltempo in tutt’Italia tra sabato pomeriggio e domenica mattina.

Allerta Meteo: il nuovo peggioramento di domenica sera e la grande paura per lunedì

Il nuovo ciclone in arrivo domenica dalla Spagna provocherà dapprima alluvioni che si prospettano come devastanti nella Francia meridionale domenica mattina:

Poi, però, sarà il turno del Nord Italia. La tempesta inizierà domenica sera sul Nord/Ovest, con forti temporali e piogge alluvionali in Liguria, Piemonte, Lombardia e Sardegna:

Ma la preoccupazione è crescente per lunedì 10 marzo: tutto il Centro/Nord verrà investito da una perturbazione violentissima che provocherà piogge alluvionali, forti temporali e numerose trombe d’aria. A rischio anche Roma e il Lazio, che sono esposti ai fenomeni più estremi. Massima attenzione.

Allerta Meteo: tutti i dettagli nel video

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

