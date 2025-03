Allerta Meteo “per forti piogge, trombe marine e tornado”: oggi attenzione in 3 regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi “per forti piogge, trombe marine e tornado“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Inizia la lenta erosione del campo anticiclonico ad opera di correnti atlantiche il cui centro depressionario si trova però ancora ben distante dall’Italia, a ovest del nostro dominio e in aperto atlantico, dove la corrente a getto forma un’onda lunga che raggiunge il Marocco. Sul suo bordo orientale, in direzione della Tunisia e del canale di Sicilia viene messo in moto un blando minimo di bassa pressione, che genera una avvezione calda in bassa troposfera, segnatamente al di sotto dei 700 hPa, ma con scarsi gradienti termoigrometrici“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 0 è stato emesso per forti piogge, trombe marine e tornado per il Mar Mediterraneo centro occidentale, il canale di Sicilia, la Sicilia fino a sud Sardegna e Calabria e lungo le coste della Tunisia“.

Allerta Meteo per Sicilia e Canale di Sicilia

“Sebbene il profilo sia generalmente neutro, localmente il vento caldo da ESE al suolo, potrà convergere in maniera poco definita con flussi meridionali e generare qualche debole rovescio convettivo o temporale anche sul mare e, specie talora sia aiutato dai rilievi siculi e dal vulcano Etna, insistere su alcune zone interne, portando forti piogge (PWAT sui 25-27 mm). È presente una lieve instabilità di basso livello (MU CAPE a 3-400 J/Kg), che specialmente in Sicilia orientale, sarà associata a un buon veering del vento da orientale a meridionale da 1000 a 700 hPa, con incrementi di SREH localmente a 2-300 m^2/s^2, discreta elicità e vento a tratti sostenuto a 850 hPa (30-40 m/s), molto meno negli strati superiori“, spiega PRETEMP. “Non è da escludersi, quindi, un fenomeno tornadico, anche se meno probabilmente rispetto alle forti piogge. Dubbia comunque è l’origine convettiva dei fenomeni, vista anche la presenza di uno strato di CIN importante circa come il CAPE, motivo per cui si è decisi di lasciare un livello 0″.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

