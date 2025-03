Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge abbondanti, neve e acqua alta

MeteoWeb

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una allerta meteo gialla per questa sera, dalle 20 alle 24, a causa di possibili fenomeni di acqua alta su parte della zona costiera. La depressione presente sull’Europa continuerà a favorire l’afflusso di correnti sudoccidentali umide e instabili – sottolinea la Protezione Civile – un marcato fronte atlantico interesserà la regione fino al primo pomeriggio, mentre domani giungerà un altro fronte.

Fino al pomeriggio di oggi, sono previste precipitazioni estese da abbondanti a intense con possibili temporali. In montagna, nevicate abbondanti in quota oltre i 1000 metri circa, fino a fondovalle sul Tarvisiano. Nel pomeriggio, le precipitazioni si attenueranno sulle zone centro occidentali mentre potranno continuare su quelle orientali. Dalla notte ricomincerà a piovere e nevicare. Fino al primo pomeriggio, vento sostenuto da sud sulla costa. Marea sostenuta in serata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

