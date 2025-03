Allerta Meteo, la “grande tempesta del Pi greco”: maltempo shock in tutt’Italia. Alluvioni al Centro/Nord, scirocco a 140km/h con +30°C al Sud

MeteoWeb

Una vera e propria Tempesta sta per arrivare sull’Italia e determinerà nelle prossime ore fenomeni meteo estremi in tutto il Paese: forte maltempo con piogge alluvionali al Centro/Nord, venti impetuosi di scirocco con mareggiate, danni e caldo eccezionale al Sud. Sarà la “Grande Tempesta del Pi Greco Day“, la giornata del Pi Greco che si celebra da quasi 40 anni in tutto il mondo con una grande valenza scientifica proprio il 14 marzo. E sarà domani, venerdì 14 marzo, la giornata del maltempo più estremo in tutt’Italia anche se i fenomeni perturbati inizieranno già dal pomeriggio di oggi.

Per approfondire ulteriormente lo scenario atteso domani, ecco la mappa con le precipitazioni previste in mattinata: il rischio di alluvioni è molto alto in Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche in alcune zone di Liguria ed Emilia Romagna. Forti piogge anche nel Lazio e nelle zone interne dell’Abruzzo:

La neve cadrà molto abbondante al Nord/Est, sulle Dolomiti e soprattutto in Friuli Venezia Giulia al confine con la Slovenia e con l’Austria, dove la avremo vere e proprie bufere con 80cm di neve fresca a 1.500 metri di altitudine in poche ore. Sarà una grande nevicata in quest’area.

Scenario completamente opposto al Sud, con venti impetuosi di scirocco e caldo anomalo: picchi di +31/+32°C nella Sicilia tirrenica, valori di +27/+28°C nella Calabria tirrenica, di +25/+26°C in Puglia e di +22/+23°C sulle coste dell’Adriatico tra Marche, Abruzzo e Molise.

I forti venti, che saranno devastanti in tutt’Italia con furiose mareggiate sulle coste e danni molto seri nella terraferma per l’impeto e la furia delle correnti che sradicheranno e spezzeranno alberi, rami e pali dei servizi pubblici, porteranno ingenti quantità di sabbia e polvere del Sahara che tra venerdì 14 e sabato 15 marzo ricopriranno l’atmosfera in tutto il Paese, rendendo lo scenario tipicamente desertico:

In relazione al forte maltempo in arrivo, l’Aeronautica Militare ha già emanato il proprio avviso di allertamento per 14 Regioni:

