Allerta Meteo, il Ciclone Martinho si abbatte sul Portogallo nella notte. Dati pazzeschi da Madeira | LIVE

E’ una notte di grande apprensione in Portogallo per l’arrivo del Ciclone Martinho sulla terraferma. La tempesta ha già devastato l’arcipelago di Madeira, dove nelle ultime ore il vento ha raggiunto velocità da uragano: gli anemometri delle isole hanno misurato raffiche di 119km/h a Lombo das Terças e di 104km/h all’Aeroporto Cristiano Ronaldo di Madeira, dove sono anche caduti 62mm di pioggia, un dato davvero considerevole.

Accumulo pluviometrico di 46mm a Funchal, la più grande e principale città dell’arcipelago con oltre 100 mila abitanti. Sulla terraferma ha iniziato a piovere anche a Lisbona, dove abbiamo +14°C in piena notte con forti venti meridionali. Stessa temperatura a Faro, che sarà nella notte la città più colpita insieme alla Capitale.

Impressionanti le immagini satellitari notturne che mostrano il Ciclone Martinho a ridosso del Portogallo:

Impressionanti le immagini satellitari notturne che mostrano il Ciclone Martinho a ridosso del Portogallo:

