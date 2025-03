Allerta Meteo, Italia tra due cicloni: l’irruzione fredda in corso e la grande sciroccata in arrivo

MeteoWeb

Due grandi cicloni dominano la scena meteorologica sullo scacchiere Euro-Mediterraneo: uno porta sull’Italia freddo e neve fuori stagione, un altro porterà nei prossimi giorni forte maltempo, piogge alluvionali, vento impetuoso di scirocco e caldo eccezionale. Potremmo dire che sono due grandi anomalie, ma in realtà non è nient’altro se non la normalità di Marzo: un mese “pazzerello” per tradizione, con spiccato dinamismo atmosferico per il cambio stagionale tra inverno e primavera.

E adesso siamo proprio a ridosso dell’Equinozio, che quest’anno cade giovedì 20 marzo, con una situazione meteo molto interessante.

Allerta Meteo: l’irruzione fredda che coinvolge l’Italia e porterà eccezionali nevicate a Sud/Est

La prima tempesta si sta formando in queste ore: è un grande ciclone freddo che scivolerà giù ad oriente verso la Turchia e il Medio Oriente. E’ innescato dall’irruzione fredda in corso su Europa orientale e Balcani, con un coinvolgimento diretto anche dell’Italia. E’ una situazione molto simile a quella di fine Febbraio, ma stavolta con un coinvolgimento più diretto del nostro Paese. Le temperature sono in picchiata, fa freddo e imperversa il maltempo in molte zone del Centro/Sud, ma i noccioli d’aria più freddi irromperanno soltanto nel pomeriggio-sera di oggi dai Balcani sulle Regioni Adriatiche e poi scivoleranno al Sud nella notte.

Domani, mercoledì 19 marzo, nel giorno della Festa del Papà, le temperature minime saranno polari in molte zone d’Italia: farà molto freddo, come in pieno inverno. Poi la tempesta si posizionerà su Turchia e Medio Oriente, provocando nevicate intense e abbondanti in Grecia e soprattutto in Turchia, dove avremo altri due giorni di nevicate davvero eccezionali. Freddo e neve sfonderanno fin su Libia, Egitto, Giordania con temperature record per il periodo ed eccezionali nevicate, mentre gradualmente sull’Italia tornerà lo scirocco.

Allerta Meteo: il grande Ciclone su Spagna e Portogallo e il ritorno dello scirocco sull’Italia

La seconda tempesta che caratterizzerà questa settimana è un refrain di quanto già accaduto nei giorni scorsi, a più riprese: un enorme e violento ciclone atlantico che si posizione su Spagna e Portogallo alimentando maltempo estremo sulla penisola Iberica. Stavolta sarà ancora più violento, il più forte di tutto il periodo, e tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo colpirà il Portogallo con piogge alluvionali e tornado devastanti. Sarà una vera e propria emergenza. Il maltempo si sposterà poi gradualmente sulla Spagna e nel Mediterraneo centrale, preceduto da una grande risalita calda dal cuore del Sahara. La sabbia del Sahara raggiungerà persino l’Irlanda, ruotando intorno al ciclone posizionato sulla Spagna.

L’Italia sarà coinvolta in questa circolazione ciclonica già dalla serata di mercoledì, e poi via via in modo più intenso giorno dopo giorno. Tornerà a soffiare un forte vento di scirocco, le temperature saranno in rapido aumento e tornerà il caldo anomalo, analogo se non ancor più significativo di quello dei giorni scorsi. Al Sud saranno giornate roventi: in Sicilia avremo picchi di +35°C per tre giorni consecutivi, domenica 23, lunedì 24 e martedì 25 marzo, battendo nuovamente il record di sabato scorso a Torregrotta. Ma anche altre Regioni del Sud potranno superare o raggiungere i +30°C. Al Nord, invece, torneranno le piogge alluvionali che saranno molto pesanti a partire da venerdì sera al Nord/Ovest, con abbondanti nevicate sulle Alpi, e poi nel weekend e soprattutto la prossima settimana ancora una volta in Toscana, in tutto il Nord e nelle Regioni centrali tirreniche. Sempre, quindi, nelle stesse aree già colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi, che sono le più esposte a questo tipo di circolazione che si ripete di settimana in settimana in questo periodo dell’anno nel nostro Paese.

Tutti i dettagli nel video di seguito:

