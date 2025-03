Allerta Meteo Liguria, ARPAL: “peggioramento in arrivo”

MeteoWeb

“L’arrivo di una perturbazione atlantica determina l’instaurarsi di un flusso umido meridionale nella giornata di domani che porterà dal pomeriggio precipitazioni diffuse su tutta la regione con possibili locali rovesci o temporali anche moderati nella sera e nella notte tra domenica e lunedì“: è quanto riporta in una nota ARPAL in riferimento allo scenario meteo previsto in Liguria, che, però, viene definito “ancora incerto, Domani mattina ci sarà una nuova valutazione con le prossime uscite modellistiche“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

