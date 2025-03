Allerta Meteo, l’irruzione fredda è alle porte dell’Italia: il gelo sta per sfondare l’Adriatico | LIVE

MeteoWeb

Sta per sfondare il “muro” dell’Adriatico il fronte freddo che entro stasera aprirà le danze dell’irruzione fredda sull’Italia. Il primo colpo di coda dell’inverno sta per iniziare. L’aria fredda ha già invaso l’Europa centrale: spettacolari le nubi frastagliate che occupano il territorio di Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, ben visibili dai satelliti, dove la colonnina di mercurio è già scesa sottozero in pieno giorno. In serata anche i Balcani saranno nel freezer, e il gelo avanzerà sull’Italia Adriatica e in modo particolare al Nord/Est, sull’alto Adriatico, in Friuli Venezia Giulia e sulle Alpi orientali.

Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato l’entità del freddo che domani, martedì 18 marzo, sarà molto intenso con nevicate a bassa quota sulle Regioni Adriatiche e al Sud, dove il maltempo sarà tipicamente invernale.

Tutti gli aggiornamenti nel nostro video:

