Allerta Meteo Lombardia: domani tempo perturbato, codice giallo per rischio idrogeologico

Prosegue per tutta la giornata di domani l’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico in Lombardia, emanata dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione. Per la restante parte della giornata di oggi, sono previste “precipitazioni a carattere anche di rovescio o debole temporale in transito dalla pianura verso le Prealpi, e persistenti anche se più via via irregolari e sparse fino a sera. Venti da Est a tratti moderati su pianura, Appennino e fascia pedemontana/prime Prealpi centrorientali, con raffiche a tratti forti dal pomeriggio”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, domenica 16 marzo, è previsto “tempo perturbato e variabile nel corso di tutta la giornata, con progressiva diminuzione dell’umidità a partire dai settori meridionali della regione e precipitazioni via via più deboli ed irregolari, a prevalente carattere di rovescio, su alta Pianura, Prealpi e Alpi. Vento da Sud-Ovest da debole a moderato con raffiche a tratti forti su Appennino e pianura centrorientali; sulle Alpi ventilazione debole o al più moderata dai quadranti meridionali, in rotazione da Nord in serata”, conclude il bollettino.

Allerta meteo anche a Milano

L’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico interessa anche Milano. Il Comune raccomanda ai cittadini di prestare attenzione nelle aree a rischio esondazione dei fiumi e nei sottopassi, evitando la sosta sotto alberi, impalcature, dehors e tende. Invita inoltre a mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi per prevenire danni causati dal vento e dalle intemperie. Particolare attenzione è richiesta durante eventi all’aperto per evitare situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile resterà attivo per il monitoraggio e il coordinamento degli interventi sul territorio.

