Allerta Meteo Lombardia: domani torna la neve, rischio valanghe

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 21 marzo 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio valanghe. Per la giornata di domani, 22 marzo, “sono previste deboli precipitazioni nevose tra notte e mattino su Alpi e Prealpi, generalmente oltre i 1300-1500 metri. Accumuli al suolo variabili tra 5-15 cm, possibili localmente fino a 20-25 cm su Prealpi Varesine, Lariane e Retiche Occidentali. In valle vento debole o molto debole in prevalenza meridionale; ad alta quota vento moderato meridionale. Temperature minime in aumento e massime in calo“, si legge nel bollettino. “Il manto nevoso si presenterà umido o fradicio sino a quote intermedie (2000 m), a causa dell’assenza di rigelo notturno dovuto alla copertura nuvolosa. I legami interni saranno pertanto molto deboli, con possibile riattivazione di distacchi di fondo spontanei dai pendii più ripidi non ancora scaricati. Oltre i 2000 m le deboli nevicate previste andranno a mascherare i vecchi lastroni, rendendone difficile l’individuazione se non attraverso un’attenta lettura della morfologia a scala locale. I problemi di stabilità saranno principalmente correlati agli strati deboli presenti all’interno del manto nevoso. Su pendii ripidi, e in corrispondenza di punti sfavorevoli (cambi di pendenza, punti di raccordo tra lastrone e pendio, uscita dai canali), il sovraccarico indotto anche da un singolo sciatore potrà interessare tali orizzonti di debolezza, generando valanghe anche di grandi dimensioni. In particolare, su Prealpi Bresciane le nevicate previste maschereranno la presenza diffusa di lastroni. Il distacco di tali accumuli sarà possibile anche con debole sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi a Nord sottovento. Attività valanghiva spontanea in possibile aumento con riattivazione di valanghe di fondo legate a manto nevoso bagnato”.

Allerta Meteo in Lombardia

