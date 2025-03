Allerta Meteo, il maltempo continua: alluvioni senza sosta in Toscana e al Nord, vento di scirocco, caldo e sabbia del Sahara al Sud

MeteoWeb

Il maltempo flagella l’Italia intera con fenomeni estremi ampiamente previsti e annunciati nei bollettini meteo dei giorni scorsi. Piogge alluvionali stanno colpendo la Toscana e il Nord: impressionanti i dati pluviometrici del fiorentino dove sono già caduti 170mm di pioggia a Vaglia e 160mm a Borgo San Lorenzo. La situazione è critica in Toscana e peggiorerà ulteriormente nelle prossime ore. Piove a dirotto su tutto il Nord con temperature invernali, tanto che sulle Alpi nevica copiosamente sui rilievi.

Situazione completamente opposta al Centro/Sud, dove fa molto caldo con +30°C a Palermo, +27°C a Cosenza, +25°C a Pescara. Lo scirocco soffia impetuoso con raffiche che hanno raggiunto i 100km/h in Sicilia, a Barcellona Pozzo di Gotto, e velocità superiori agli 80km/h su gran parte del Centro/Sud, già avvolto da una nube di Sabbia del Sahara che rende desertica l’atmosfera. La situazione meteo resterà estrema non solo per tutta la giornata odierna, ma anche domani, sabato 15 marzo. Tutti i dettagli nel video di seguito:

Nel pomeriggio-sera di oggi continuerà a piovere in modo torrenziale su tutto il Nord, in Friuli Venezia Giulia e in Toscana, con forti temporali e piogge alluvionali. La situazione in Toscana e in Emilia peggiorerà ulteriormente:

Il quadro delle temperature attuali evidenzia proprio gli enormi sbalzi termici anche a brevi distanze: abbiamo +10°C a Padova e +21°C a Senigallia a poco più di 200km di distanza:

Domani, sabato 15 marzo, il maltempo continuerà a colpire il Centro/Nord con piogge torrenziali su tutto il territorio, mentre al Sud continuerà a fare molto caldo con tanta sabbia del Sahara fino ad un cambio di circolazione serale, un primo calo termico e l’irruzione del maestrale che aprirà la strada alla brusca rinfrescata di domenica 16 e lunedì 17 marzo.

