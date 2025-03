Allerta Meteo, torna il maltempo e farà sul serio: dalla Spagna arriva una grande tempesta, attenzione Venerdì al Sud e Lunedì al Nord

MeteoWeb

Sboccia la primavera in Europa, con temperature in forte aumento su valori diffusamente superiori ai +15°C e picchi di +17°C, anche in Italia nel cuore della pianura Padana. Persiste, invece, forte maltempo in Spagna e anche in Portogallo dove continua l’azione del ciclone atlantico stazionario sul bordo sud/occidentale del grande anticiclone che garantisce bel tempo e cielo sereno su gran parte d’Europa.

Proprio il maltempo della penisola Iberica, nei prossimi giorni si muoverà gradualmente verso l’Italia:

Avremo un lento e graduale peggioramento che si estenderà sul nostro territorio nazionale dopo la breve tregua soleggiata di questi giorni. Le prime nubi risaliranno dal Maghreb alle due isole maggiori (Sardegna e Sicilia) già nella serata di domani, giovedì 6 marzo, ma sarà venerdì 7 la giornata in cui il maltempo interesserà il Sud in modo particolarmente significativo, colpendo sin dal mattino Sicilia e Sardegna ed estendendosi nel pomeriggio anche in Calabria. In questa fase avremo forti piogge e temporali soprattutto in Sicilia:

Il Ciclone sulla Spagna, intanto, si intensificherà ulteriormente per l’arrivo di un ulteriore affondo freddo e perturbato dall’oceano Atlantico settentrionale. Così nel corso del fine settimana si formerà un’altra tempesta che si posizionerà tra il Golfo di Biscaglia e l’oceano Atlantico meridionale, interessando Galizia e Portogallo: in Spagna, Portogallo e Marocco continuerà ad imperversare maltempo estremo che però tra domenica sera e lunedì raggiungerà anche l’Italia, con piogge alluvionali e forti temporali su tutto il Centro/Nord.

Attenzione perchè dopo il caldo di questi giorni, stavolta avremo i primi fenomeni estremi tipici della stagione primaverile: si potranno verificare forti grandinate, le prime trombe d’aria e diffusi fenomeni temporaleschi. Ma soprattutto le piogge attese per domenica sera e lunedì sono di regime torrenziale, con potenziali conseguenze alluvionali. La situazione è molto estrema e richiede grande attenzione, pur essendo ancora relativamente lontana nella proiezione tempistica. Per questo motivo, non mancheranno su MeteoWeb continui aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto, nel video di seguito, il FOCUS con tutti i dettagli:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.