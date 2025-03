Allerta Meteo, maltempo senza tregua: la sabbia del Sahara innesca forti temporali pomeridiani, poi arriva un altro Ciclone

MeteoWeb

L’Italia fa i conti con maltempo senza tregua in quest’inizio di Primavera 2025: dopo il passaggio del Ciclone Martinho, altre tempeste si susseguiranno sul nostro Paese tra questa e la prossima settimana. Intanto continua la grande ondata di caldo che avvolge il Centro/Sud in una bolla di sabbia del Sahara ben visibile anche nelle immagini satellitari. Le temperature sono molto miti: spiccano i +25°C raggiunti a Rocca D’Evandro, al confine tra Lazio e Campania.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore: oggi pomeriggio avremo forti temporali in Emilia Romagna, nelle Marche e in Sardegna. Domani piogge intense al Sud al mattino, forti temporali sulla dorsale adriatica dell’Appennino nel pomeriggio. E mercoledì inizia una grande ondata di maltempo al Sud che durerà tre giorni, con forti temporali e piogge torrenziali e farà diminuire le temperature. Nel weekend arriva un altro Ciclone dal Nord Atlantico che alimenterà forte maltempo tra domenica e l’inizio della prossima settimana in tutto il Centro/Sud. E poi ad inizio Aprile una nuova perturbazione alimenterà ancora… tanto per cambiare… piogge e temporali!

Tutti i dettagli nel video:

